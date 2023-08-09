غرق 41 مهاجرا تحطم قاربهم قبالة لامبيدوزا الإيطالية
هبة بريس _ الرباط
كشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الأربعاء، عن مصرع 41 مهاجرا إثر تحطم قاربهم قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وذكرت الوكالة أن 4 ناجين من الحادث أبلغوا المنقذين أنهم كانوا على متن قارب غادر من مدينة صفاقس التونسية، وغرق خلال رحلته إلى الشواطئ الإيطالية.
وأوضحت الوكالة أن الناجين هم 3 رجال وامرأة، من كوت إيفوار وغينيا.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت، الأحد، عن انتشال 8 جثث جديدة لمهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال اليومين الماضيين، على السواحل الشمالية للبلاد
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0