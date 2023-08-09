Migrants from sub-Saharan Africa sit in a makeshift boat that was being used to clandestinely make its way towards the Italian coast, as they are found by Tunisian authorities about 50 nautical miles in the Mediterranean sea off the coast of Tunisia's central city of Sfax on October 4, 2022. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

غرق 41 مهاجرا تحطم قاربهم قبالة لامبيدوزا الإيطالية

2023-08-09 / 11:17
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هبة بريس _ الرباط

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الأربعاء، عن مصرع 41 مهاجرا إثر تحطم قاربهم قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وذكرت الوكالة أن 4 ناجين من الحادث أبلغوا المنقذين أنهم كانوا على متن قارب غادر من مدينة صفاقس التونسية، وغرق خلال رحلته إلى الشواطئ الإيطالية.

وأوضحت الوكالة أن الناجين هم 3 رجال وامرأة، من كوت إيفوار وغينيا.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت، الأحد، عن انتشال 8 جثث جديدة لمهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال اليومين الماضيين، على السواحل الشمالية للبلاد

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