خطير: توقيف تاجر مخدرات سابق بعد كشفه حقائق خطيرة ل”هبة بريس” (+فيديو)

هبة بريس ـ الرباط

كشفت عائلة تاجر مخدرات سابق لجريدة “هبة بريس” عن توقيف إبنها من طرف عناصر الدرك الملكي بعدما كشف عن معطيات خطيرة جداً عن تجارة المخدرات بالمنطقة وبسيدي رحال.

وحسب المصدر ذاته فإن الشاب الذي أدلى بمعطيات خطيرة تستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة للدرك الملكي تم توقيفه من منزله بعد زوال يومه الثلاثاء.

هذا وكشف تاجر المخدرات السابق يوم أمس في تصريح مطول للجريدة عن معطيات خطيرة تتعلق بتلقي رجال الدرك الملكي بإتاوات ورشاوى يومية من تجار المخدرات بالمنطقة مقابل السماح ببيع جميع أنواع المخدرات من بينها الكيف والحشيش والبوفا.

واستنجد تاجر المخدرات السابق برجال الدرك الملكي مقابل حمايته من ملاحقة عصابة المخدرات بالمنطقة التي تحاول تصفيته، قبل أن يجد نفسه رهن التوقيف.

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