البحرية الملكية تنقذ 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية من الغرق

2023-08-08 / 22:28
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هبة بريس ـ الرباط 

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان، قدمت المساعدة، اليوم الثلاثاء، لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم، في اليوم ذاته، سالمين إلى ميناء طانطان، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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