الجيش السوداني: “مصرع المئات من قوات الدعم السريع في أم درمان”

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، مقتل وإصابة المئات من قوات “الدعم السريع” في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى أسر عدد من العناصر بينهم ضابط برتبة نقيب.

وقال الجيش في بيان “قامت قواتنا في أم درمان اليوم بعملية تمشيط واسعة، شملت مناطق أم درمان القديمة، والشهداء وسوق أم درمان، حتى إستاد الهلال وود البشير وخور أبوعنجة جنوب”

وأضاف أن “المليشيا المتمردة (الدعم السريع) تكبدت خسائر كبيرة، تضمنت مئات القتلى والجرحى”.

كما أشار البيان إلى أنه “تم إلقاء القبض على عدد من قوات الدعم السريع، بينهم النقيب صلاح حمدان أثناء هروبه من المعركة”.

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