تارودانت : صعبة كهربائية تنهي حياة سيدة بمطبخها

2023-08-08 / 16:56
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كانت سيدة في الاربعينيات وهي أم لطفل ، تباشر أشغالها المنزلية كالعادة ، قبل أن تصاب بصعقة كهربائية قاتلة يوم أمس الاثنين 7 غشت الجاري ، بحي القصبة بمدينة تارودانت .

مصادر الجريدة، أرجعت سبب وفاة الضحية الى تماس كهربائي بآلة لتصبين، بينما كان تحاول غسيل ملابس طفلها،

ومن سوء حظ الضحية، أنها كانت بالمنزل لوحدها مع طفلها، مما صعب من إنقادها من الموت، قبل أن تعثر بعض جاراتها على جثتها.

وفور علمها بالحادث، هرعت مصالح الأمن الوطني لعين المكان، حيث قامت بالإجراءات القانونية ليتم بعدها نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتارودانت.

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