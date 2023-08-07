أزمة النيجر.. هذه حقيقة استقالة رئيسها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لازالت الأزمة السياسية بالنيجر تتصدر المشهد الاعلامي العالمي، ومعها يترقب الرأي العام المحلي النيجري، ومعه الاقليمي والدولي لما ستؤول إليه الأمور لاسيما بعد انتهاء مهلة “إيكواس” التي مُنحت لقادة الجيش لإعادة الشرعية على حد تعبيرهم، هذا في الوقت الذي تسربت فيه معلومات متضاربة حول استقالة الرئيس “محمد بازوم” عقب الانقلاب العسكري الذي يُنذر بكارثة انسانية أخرى في حالة نشوب حرب أو تدخل خارجي، لربما تنضاف إلى نزيف الحروب الطاحنة والاقتتالات المتواصلة بدءا من ليبيا والسودان وغيرها….

خبر استقالة رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، نفاه المستشار السياسي للرئيس ” أنتينيكار الحسن”، لبعض وسائل الاعلام، معتبرا أن تسريب مثل هذه المعلومات يندرج في نطاق الحرب النفسية، واصفا إياها بالأنباء الزائفة المزيفة التي لا أساس لها من الصحة.

وأشار مستشار الرئيس أنه في تواصل دائم مع القيادة الشرعية، وأنه اتصل بالرئيس شخصيا لمعرفة حقيقة الإشاعات المنتشرة حول الاستقالة، ليؤكد له أنها مجرد أخبار غير صحيحة وأنه لازال على موقفه.

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