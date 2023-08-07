انقلابيو النيجر يهددون فرنسا: “سنرد على أي تدخل عسكري”

2023-08-07 / 18:49
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هبة بريس ـ وكالات 

حذر المجلس العسكري الحاكم في النيجر من “أي مغامرة عسكرية” للتدخل في بلده، وقال إنها ستكون كارثة على الاستقرار والوحدة في المنطقة.

وقال ما يسمى “المجلس الوطني لحماية الوطن” في النيجر في بيان إن هناك انتشارا مسبقا لقوات أجنبية في بلدين وسط أفريقيا استعدادا لتدخل عسكري في النيجر.

و بالرغم من كون البلاغ لم يحد هذين البلدين و ال القوة الأجنبية التي هيأت قواتها العسكرية، غير انه اعتبر أن أي دولة مشاركة سيتم اعتبارها طرفا في القتال، و من بينها فرنسا التي تربد التدخل في شؤون داخلية لدولة النيجر.

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