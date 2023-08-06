الاحتفال بيوم المغرب بالقدس الشريف…للحدث دلالات وعبر

هبة بريس : مكتب الرباط

في بيان لها صدر اليوم الأحد، شددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن الاحتفال بيوم المغرب في القدس لم يكن يوما مغربيا فقط وإنما كان أيضا يوما فلسطينيا بامتياز تألق فيه الحضور الفلسطيني والمغربي في قلب العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، كما أنه يأتي انسجاما وتنفيذا لمضامين خطاب العرش الذي أكد فيه جلالة الملك على موقف المغرب الراسخ والثابت في حق القضية الفلسطينية وقضية القدس، ووضعها في مصاف جدية ومشروعية الوحدة الترابية للمملكة.

وأضافت الهيئة، أن الاحتفال يحمل في طياته مدلولات سياسية عميقة جسدت عبر الحضور الرسمي المغربي والفلسطيني المواقف التاريخية المشرفة للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدس، في التأكيد على عمقها العربي الإسلامي وهويتها الفلسطينية، مؤكدة على أن الاحتفال الذي نظمه “بيت المغرب” في القدس يوم الجمعة الماضي بمناسبة ذكرى عيد العرش يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمغربي والعلاقة المتميزة التي تربط المغاربة بالقدس والتي تمتد الى أكثر من ثمانية قرون والتي ما انفك الخلف يتناقلها عن السلف.

وطالبت الهيئة الدول العربية والإسلامية أن تنهج ذات النهج الذي تبناه المغرب في انشاء لجان وافتتاح بيوت وجمعيات ثقافية شبه رسمية لها في مدينة القدس، معتبرة أن من شأن هذه المبادرات أن تبني جسورا للتواصل بين المقدسيين وبين أشقائهم العرب والمسلمين مما يسهم في تعزيز روحهم المعنوية ودعم صمودهم ومقاومتهم لمخططات الأسرلة والتهويد.

وأضافت الهيئة أن ما تقدمه المملكة المغربية من خلال وكالة بيت مال القدس التي احتفلت بمرور ربع قرن على انشائها، من مساعدات خيرية وخدماتية وتنموية واسعة الطيف في مختلف القطاعات، كان له الأثر الفعال في تعزيز صمود المواطنين والمؤسسات المقدسية وصون هوية المدينة العربية وتراثها الديني والثقافي والحضاري.

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