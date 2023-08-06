الحذر يخيم اليوم على النيجر مع اقتراب مهلة “إيكواس “

هبة بريس : وكالات

يسود الهدوء عاصمة النيجر مع اقتراب مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي هددت بالتدخل العسكري عندما تنتهي -اليوم الأحد- المهلة التي منحتها المجموعة لقادة الانقلاب من أجل التراجع عن إجراءاتهم وإعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز إلى منصبه.

ونقلت وكالة رويترز مشاهد من شوارع نيامي، تقول فيها إن ثمة علامات متفرقة على دعم المجلس العسكري الذي قال إنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة بعد الاستيلاء عليها في 26 يوليوز الماضي.

وفي الوقت ذاته، أقيمت حفلات الزفاف كالمعتاد في عطلة نهاية الأسبوع، إذ شهد أمس عدة مواكب زفاف ارتدى الحضور فيها الملابس الأنيقة.

وكانت دول إيكواس أمهلت في 30 من يوليوز الماضي وبعد 4 أيام من الانقلاب، قادة الانقلاب 7 أيام، أي حتى مساء اليوم الأحد 6 غشت الجاري، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام “القوة”.

وقال مفوض “إيكواس” عبد الفتاح موسى إن قادة أركان جيوش المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، تشمل كيفيةَ وتوقيتَ نشر هذه القوات.

لكن مصدرا عسكريا في نيامي كشف لوكالات عالمية إن الجيش لن يتراجع عن خطواته بتعليق الدستور، والإطاحة بالرئيس بازوم.

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