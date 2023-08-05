ارتفاع نسبة توافد السياح الاجانب على المراكز الحدودية المغربية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفاد مرصد السياحة بأن حجم توافد السياح على المراكز الحدودية بلغ حوالي 6,5 مليون سائح خلال النصف الأول 2023، بارتفاع قوي نسبته زائد 92 في المئة، أي بأزيد من 3 ملايين سائح إضافي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفقا لإحصائيات المرصد برسم شهر يونيو 2023، فبالمقارنة مع النصف الأول 2022، سجلت كل الأسواق المصدرة الرئيسية أداء جيدا.

ويتعلق الأمر خصوصا بفرنسا (زائد 75 في المئة، وإسبانيا (زائد 180 في المئة، والمملكة المتحدة (زائد 100 في المئة، وإيطاليا (زائد 141 في المئة ) والولايات المتحدة (زائد 111 في المئة و دائما خلال النصف الأول من سنة 2023 – سجل حجم ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ارتفاعا بنسبة 86 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. و بلغت مداخيل السفر بالعملة الصعبة التي حققها النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب، 47,9 مليار درهم مقابل 28,3 مليار درهم في 2022، أي بارتفاع نسبته 69 في المئة.

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