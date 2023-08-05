ولاية أمن سطات

النصب والاحتيال يطيحان بمواطنين افريقيين بسطات

2023-08-05 / 17:57
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بسطات، أفلحت اليوم السبت من القاء القبض على شخص وفتاة ينحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يقيمان بشكل غير قانوني بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار العدالة.

وأضافت مصادرنا، أن التحقيقات التي باشرها مصالح الشرطة بالمدينة على  خلفية شكاية تقدم بها شخص تتعلق بتعرضه للنصب والاحتيال بعد سلبه مبلغا ماليا بدعوى أنه مخصص كمصاريف شحن طرد بريدي وهمي يحتوي على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة الرباط.

عملية التفتيش الدقيقة التي قام بها المحققون داخل منزل يستغله المشتبه فيهما بمدينة سلا، اسفرت عن حجز جوازات سفر مزورة ومجموعة من البطائق التعريفية والبنكية في اسم الغير، علاوة على شرائح هاتفية وهواتف نقالة وحاسوب محمول يشتبه في استعمالهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن معدات مكتبية ومواد كيميائية وكمية من الأوراق المالية الأجنبية المزيفة التي تستعمل في عمليات النصب والاحتيال.

 

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