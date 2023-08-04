إصابة سفينة روسية بزورق مسير أوكراني

2023-08-04 / 23:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

قالت مصادر أوكرانية إن سفينة تابعة للبحرية الروسية تضررت جرّاء هجوم بزورق مُسيّر تابع للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وقالت تقارير إن الهجوم وقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهو مركز رئيسي للصادرات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجوما أوكرانيا على قاعدتها البحرية هناك شُن بزورقين مُسيّرين، لكنها لم تعترف بوقوع أضرار.

لكن مصادر في جهاز الأمن الأوكراني تقول إن السفينة أولينيغورسكي غورنياك أصيبت وتعرضت لخرق خطير.

وقالت مصادر لوسائل اعلام دولية، إن زورقا مُسيّرا كان يحمل 450 كيلوغراما من الديناميت اصطدم بالسفينة.

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