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تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

2023-08-04 / 21:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

عرفت أسعار لحوم الدجاج إنخفاض ملموس في مختلف أسواق المملكة، خلال الأيام الماضية،حيت تراجع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بالتقسيط إلى ما بين 13 و 14 درهما، خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليوز وغشت الجاري، بعدما كان ثمنه يفوق 30 درهما خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

وقال مهنيون للجريدة، أن التراجع ساهم في عودة المستهلكين على شراء الدجاج، بعدما كان نفور في الأشهر الماضية عليه، بسبب ارتفاع سعره، رغم أهميته في المائدة المغربية.

وحسب ما أوردته مصادر مهنية، فإن تراجع أسعار لحوم الدجاج جاء نتيجة تراجع أسعار الأعلاف بعدد من الأسواق، مشيرة إلى أن ثمن البيع بالضيعات يساوي ثمن تكلفة الإنتاج.

واستحضرت ذات المصادر الإجراءات التي اتخذتها حكومة عزيز أخنوش قصد التحكم في تداعيات ارتفاع أثمنة الأعلاف على الصعيد الدولي.

في هذا السياق، توقفت المصادر المهنية عند البرنامج الذي وقعته الحكومة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب خلال شهر ماي الماضي بقيمة تفوق 2 مليار درهم، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض الموجه للاستهلاك على التوالي.

وإلى جانب ذلك، يهدف عقد البرنامج أيضا إلى تحسين قنوات التوزيع لتصل إلى 90٪ من اللحوم البيضاء الخاضعة للرقابة، انطلاقا من مجازر الدواجن، ووحدات القرب المعتمدة الخاصة بالذبح.

ويأتي هذا في الوقت الذي سبق واشتكى فيه مواطنون من ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب بشكل يفوق قدرتهم الشرائية، وذلك بسبب تزامنه مع ارتفاعات أخرى همت مختلف المواد الأساسية والغذائية، فيما ربط المهنيون هذا الوضع بارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الإنتاج.

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