 النيجر …تدخل عسكري مرتقب.. وقائد الانقلاب يتوعد بالرد على أي هجوم

2023-08-04 / 21:06
0
وكالات : هبة بريس

 

قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عبد الفتاح موسى اليوم الجمعة إن قادة الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر للتصدي لانقلاب الأسبوع الماضي، وإن الخطة تتضمن كيفية نشر القوات وموعده، في حين توعد قائد الانقلاب بالرد على أي هجوم محتمل من جانب “إيكواس”.

وأضاف موسى -عقب اجتماع إقليمي في أبوجا (عاصمة نيجيريا)- أنه “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”، مشيرا إلى أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وأن القرار سيتخذه رؤساء الدول.

وقال موسى “نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح؛ ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه”، مؤكدا عزم المجموعة “على معالجة الأزمة في النيجر، وإن لم تفعل فلا أحد يعرف متى ستنتهي الانقلابات”، حسب قوله.

وكان المتحدث باسم قيادة الأركان في نيجيريا العميد توقور قوساو قال إن الهدف من الاجتماع الاستثنائي الذي استضافته أبوجا لرؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مدى 3 أيام متواصلة؛ هو بحث الخطط المناسبة للتعامل مع الوضع في النيجر.

وأضاف قوساو أن الخيار العسكري هو الخيار الأخير الذي سيُتخذ في حال فشلت باقي الخيارات، وفق تعبيره. وأشار المسؤول إلى أن القوات المسلحة في نيجيريا لم تتلقَ بعد أي أمر من قيادتها لبدء عمل عسكري، مضيفا أنها لن تُقدِم على أي عملية عسكرية من دون تفويض من رؤساء دول وحكومات “إيكواس”.

وفرضت إيكواس بالفعل عقوبات على النيجر، وقالت إنها قد تجيز استخدام القوة إذا لم يقم قادة الانقلاب بإعادة السلطة

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هند زيادي تعلن تأجيل حفلها بمدينة طنجة

هند زيادي تعلن تأجيل حفلها بمدينة طنجة

2023-08-04 / 23:04
Photo of هل حاولت شرين عبد الوهاب الانتحار ؟؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة

هل حاولت شرين عبد الوهاب الانتحار ؟؟ حسام حبيب…

2023-08-04 / 22:31
Photo of أكادير : الجامعة الخاصة للطب تعلن عن موعد إجراء الاختبارات برسم السنة الجديدة

أكادير : الجامعة الخاصة للطب تعلن عن موعد إجراء…

2023-08-04 / 22:13
Photo of تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

2023-08-04 / 21:53
Photo of البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

2023-08-04 / 21:31
Photo of هؤلاء أسماء اللاعبين الأقل من 17 سنة وجهت لهم الدعوة استعدادا لكأس العالم

هؤلاء أسماء اللاعبين الأقل من 17 سنة وجهت لهم…

2023-08-04 / 20:55
Photo of جهة الشرق .. تطوير كرة القدم النسوية، توجه استراتيجي للجامعة الملكية لذات اللعبة

جهة الشرق .. تطوير كرة القدم النسوية، توجه استراتيجي…

2023-08-04 / 20:42
Photo of التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

2023-08-04 / 20:37
Photo of المضيق…قرار عاملي يُغضب هواة الصيد تحت الماء

المضيق…قرار عاملي يُغضب هواة الصيد تحت الماء

2023-08-04 / 20:15
Photo of لعبة فيفا 23 تضيف الحجاب للاعبة المغربية بنزينة

لعبة فيفا 23 تضيف الحجاب للاعبة المغربية بنزينة

2023-08-04 / 19:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق