لعبة فيفا 23 تضيف الحجاب للاعبة المغربية بنزينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت لعبة فيفا 23، اليوم الجمعة 4 غشت 2023، تحديثا خاصا تضمن العديد من الميزات الجديدة.

وقررت لعبة فيفا 23 تحديث خاصية المودل الخاص باللاعبة المغربية نهلية بنزينة ليشمل الحجاب أيضا، في خطوة تبرز تقبل الاختلافات، واحترام أراء اللاعبات الشخصية في ما يتعلق باللباس.

وتعتبر بنزينة أول محجبة تشارك في كأس العالم للسيدات، كما لقيت تشجيعا كبيرا من طرف العديد من الأشخاص أهمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي للسيدات تمكن من بلوغ الدور الثاني من كأس العالم، بعد انتصاره على المنتخب الكولومبي بهدف دون رد، مستفيدا من تعادل ألمانيا وكوريا الجنوبية.

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