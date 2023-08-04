“مديرية الحموشي” تصدر لائحة قرارات الحركية الانتقالية

هبة بريس _ الرباط

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني مساء أمس الخميس 3 غشت الجاري، عن اللائحة السنوية للموظفات والموظفين الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار الحركية الانتقالية بين المصالح والمدن.

وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية 894 موظفة وموظف من مختلف الرتب، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا في المصالح المركزية، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية… إلخ.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 2213 مستفيدا، من بينهم 894 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يوم أمس، و1000 مستفيدا في إطار مسطرة التبادل، بالإضافة إلى باقي المستفيدين من مسطرة التجمع العائلي.

وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.

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