هذه حقيقة تغيير إدارة الجمارك لقانون “تعشيير” السيارات لأفراد الجالية

2023-08-03 / 20:21
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هبة بريس : مكتب الرباط

نفت مصادر مطلعة الأخبار التي راجت مؤخراً ببعض المنابر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عن فرض إدارة الجمارك على بعض مغاربة العالم أداء مبالغ مالية مهمة مقابل السماح بإدخال سياراتهم إلى المغرب، مع الإشارة إلى عدم الاشعار المسبق لهم بالإجراء الجديد.

وأضافت ذات المصادر موضحة، أنه وفي إطار التسهيلات الممنوحة لمغاربة العالم يتم السماح لهم بإدخال سياراتهم المرقمة بالخارج والاستفادة من القبول المؤقت لمدة 6 أشهر في السنة دون الخضوع لأداء أية ضرائب أو غرامات.

وأكدت ذات المصادر أن عدم اتخاذ إدارة الجمارك لأي إجراء جديد يحول دون الاستفادة من هذا الامتياز.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بعدم التزام بعض الأشخاص في حالات معزولة جدا بالتنظيمات المحددة لنظام القبول المؤقت، مما يشكل مخالفة يعاقب عليهاالقانون الجمركي. وكذا تسجيل حالات تحاسل للاستفادة من هذا النظام التفضيلي لمدة تتجاوز 6 أشهر في السنة الواحدة.

وأشارت إدارة الجمارك أنه وبالموازاة كعادتها على الاعتناء بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقديم جميع التسهيلات المخولة في إطار القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية، وكذا على عدم تهاون الإدارة عند استغلال هذه التسهيلات لخرق القانون.

و في هذا الإطار، وجب التأكيد على أن استقبال مغاربة العالم في إطار عملية »مرحبا« يمر في ظروف جيدةبمنح إدارة الجمارك لجميع التسهيلات المتاحة ووضعها رهن إشارة الجالية دليل مغاربة العالم يتضمن مجموعة من المعلومات المتعلقة بالإجراءات الجمركية، ولطلب أي معلومة أو استفسار يمكن التواصل مع الإدارة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة أو عبر أرقام الهاتف أو التوجه مباشرة لأقرب مكتب جمركي.

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