النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع خمس دول مجاورة

هبة بريس ـ وكالات

أعادت سلطات الانقلاب في النيجر فتح الحدود البرية والجوية للبلاد مع خمس دول مجاورة، بعد نحو أسبوع على إغلاقها في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، فيما يجتمع رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” من الأربعاء إلى الجمعة في أبوجا للبحث في الانقلاب بالنيجر.

و أعلن أحد العسكريين الانقلابيين في النيجر فتح الحدود البرية والجوية للبلاد مع خمس دول حدودية، بعد ستة أيام على إغلاقها في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقال الكولونيل أمادو عبد الرحمن المتحدث بإسم المجلس العسكري في خطاب بثه التلفزيون “أعدنا فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وليبيا وتشاد اعتبارا من اليوم”.

وكانت كل الحدود البرية والجوية للنيجر قد أغلِقت الأربعاء الفائت، في مساء الانقلاب.

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