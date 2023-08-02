بعد الاقصاء.. الوداد ينال مبلغ 100 ألف يورو من الاتحاد العربي على المشاركة

2023-08-02 / 23:02
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هبة بريس ـ رياضة

ودع فريق الوداد الرياضي البطولة العربية للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية و ذلك بعد خسارته اليوم أمام الهلال السعودي.

و لم يتمكن رفاق العميد يحي جبران من تجاوز دور المجموعات بعد أن حلوا في المركز الثالث بمجموعتهم خلف المتصدر السد القطري و وصيفه الهلال السعودي.

و رغم الاقصاء، ستنتعش خزينة النادي الأحمر بمبلغ 100 ألف دولار يسلمها الاتحاد العربي لكرة القدم لكل الأندية التي تقصى في الدور الأول على مشاركتها في البطولة.

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