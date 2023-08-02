شرطة واشنطن: “إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي”

هبة بريس ـ وكالات

قالت وسائل إعلام في واشنطن مساء اليوم الأربعاء إن شرطة العاصمة الأمريكية أفادت بورود تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ.

وأضافت أن شرطة الكونغرس تجري تحقيقا حول إطلاق النار وطلبت من الموجودين بالاحتماء داخل مكاتبهم.

وقالت شرطة الكونغرس عبر “تويتر”: “إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ فيجب عليك أن تحتمي لورود تقرير عن إطلاق نار محتمل”.

ودعت شرطة الكابيتول المتواجدين في المناطق المحيطة بالكونغرس اتباع التعليمات الأمنية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.

كما أغلق الضباط الوصول إلى الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول الرئيسي.

وحذر بريد إلكتروني تم إرساله إلى موظفي الكونغرس من التحرك داخل مكاتبهم، كما طلبت من المتواجدين داخل المبنى إغلاق الأبواب والنوافذ الخارجية والابتعاد عنها وإيجاد مكان للاختباء.

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