مجموعة OCP توقع اتفاقية مهمة مع شركة بريطانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عملها الدؤوب لتطوير استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر التي اختار المغرب أن يسثتمر فيها إمكانيات مهمة.

و في هذا الصدد، وقعت مجموعة OCP من خلال جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التابعة لها اتفاقية مع الشركة البريطانية “شاريوت” وشركة “أورت للطاقة” المتخصصة في تصنيع المحللات الكهربائية.

و تهدف هاته الاتفاقية الهامة اختبار إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، من خلال بناء وتشغيل مشروع تجريبي للمحلل الكهربائي بالإضافة إلى تطوير المهارات والتدريب.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتم استخدام نظام محلل كهربائي، يتيح فصل غاز الهيدروجين والأكسجين في الماء، بقدرة 1 ميغاوات؛ وذلك من خلال براءة اختراع تعود للشركة البريطانية.

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