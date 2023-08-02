مجموعة OCP توقع اتفاقية مهمة مع شركة بريطانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

2023-08-02 / 20:12
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عملها الدؤوب لتطوير استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر التي اختار المغرب أن يسثتمر فيها إمكانيات مهمة.

و في هذا الصدد، وقعت مجموعة OCP من خلال جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التابعة لها اتفاقية مع الشركة البريطانية “شاريوت” وشركة “أورت للطاقة” المتخصصة في تصنيع المحللات الكهربائية.

و تهدف هاته الاتفاقية الهامة اختبار إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، من خلال بناء وتشغيل مشروع تجريبي للمحلل الكهربائي بالإضافة إلى تطوير المهارات والتدريب.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتم استخدام نظام محلل كهربائي، يتيح فصل غاز الهيدروجين والأكسجين في الماء، بقدرة 1 ميغاوات؛ وذلك من خلال براءة اختراع تعود للشركة البريطانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب: “رفع سعر الفائدة الرئيسي أثر سلبا على سندات الخزينة المقتناة”

بنك المغرب: “رفع سعر الفائدة الرئيسي أثر سلبا على…

2023-08-02 / 18:08
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

2023-08-02 / 11:05
Photo of تحويلات مغاربة العالم تفوق 55 مليار درهم عند متم يونيو

تحويلات مغاربة العالم تفوق 55 مليار درهم عند متم…

2023-08-02 / 09:27
Photo of توقيع اتفاقية بيترولية بين مكتب الهيدروكربورات والمعادن وشركة “شاريوت”

توقيع اتفاقية بيترولية بين مكتب الهيدروكربورات والمعادن وشركة “شاريوت”

2023-08-01 / 23:07
Photo of وزير تركي: “حجم التبادل التجاري بيننا و المغرب عرف زيادة كبيرة”

وزير تركي: “حجم التبادل التجاري بيننا و المغرب عرف…

2023-08-01 / 22:27
Photo of عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

2023-08-01 / 16:42
Photo of الاتحاد الأوروبي : لا “مخاطر فورية” على الطاقة النووية إذا قطعت النيجر إمدادات اليورانيوم

الاتحاد الأوروبي : لا “مخاطر فورية” على الطاقة النووية…

2023-08-01 / 15:59
Photo of بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في تناقص

بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في…

2023-08-01 / 15:35
Photo of شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

2023-08-01 / 12:29

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. فاتح…

2023-08-01 / 12:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق