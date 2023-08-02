انفجار مبنى سكني في إسبانيا.. مصرع سيدة و إصابة 14 شخص

هبة بريس ـ وكالات

لقيت امراة مصرعها وأصيب 14 آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، جراء انفجار ضخم هز أحد مباني مدينة فايادوليد (بلد الوليد) الإسبانية، والذي يرجح بحسب السلطات إن يكون ناجما عن تسرب للغاز.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن الانفجار وقع عند قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا داخل مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في المدينة الواقعة شمال البلاد ويقطنها نحو 300 ألف نسمة.

وبعد ساعات من عمليات البحث، تمكن عناصر الإسعاف فجر اليوم الأربعاء من العثور على جثة امرأة تبلغ 53 عاما من العمر، والتي كانت عالقة تحت أنقاض المبنى الذي اندلعت فيه النيران جراء الانفجار.

ووفقا للمسعفين، تسبب هذا الحادث في جرح 14 شخصا، نقل عشرة منهم إلى المستشفى، إصابة اثنين منهم حرجة.

ولا تزال أسباب الانفجار موضوع تحقيق، لكن المعلومات الأولية المتوفرة ترجح جميعها أن “يكون ناجما عن انفجار غاز”، وفق ما أفادت نائبة رئيس بلدية المدينة إيريني كارفاخال.

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