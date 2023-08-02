الوداد تقدم اعتراضا رسميا و مرباح: “رقم 5 من الهلال تلقى إنذارين و أكمل اللقاء”

2023-08-02 / 18:25
1

هبة بريس ـ رياضة

قدم فريق الوداد الرياضي اعتراضا تقنيا رسميا للاتحاد العربي لكرة القدم على الحكم العراقي الذي قاد لقاء الأحمر المغربي و الهلال السعودي.

و في هذا الصدد، أوضح إدريس مرباح في تصريحات إعلامية أن الوداد قدم اعتراضا على قرار الحكم بعد أن ظل لاعب من الفريق الخصم في الملعب رغم تلقيه إنذارين اثنين.

و أكد الكاتب الإداري للوداد أن اللاعب رقم 5 من الهلال السعودي و هو علي البليهي قد تلقى بطاقتين صفراوتين و لم يخرجه الحكم من الملعب بل و أكمل اللقاء مما يعتبر خرقا سافرا للقانون في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجان المعنية بالاتحاد العربي لكرة القدم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الوداد يغادر البطولة العربية بعد التعثر أمام الهلال

الوداد يغادر البطولة العربية بعد التعثر أمام الهلال

2023-08-02 / 17:18
Photo of بعد مشوار دام 28 عاما.. الأسطورة بوفون يعتزل رسميا كرة القدم

بعد مشوار دام 28 عاما.. الأسطورة بوفون يعتزل رسميا…

2023-08-02 / 17:03
Photo of خطة بيدروس أمام كولومبيا .. موعد مع تاريخ جديد

خطة بيدروس أمام كولومبيا .. موعد مع تاريخ جديد

2023-08-02 / 15:07
Photo of “جامايكا” لثمن نهائي كأس العالم للسيدات على حساب سيدات البرازيل

“جامايكا” لثمن نهائي كأس العالم للسيدات على حساب سيدات…

2023-08-02 / 14:17
Photo of بيدروس : “تنتظرنا مباراة صعبة و حاسمة لكننا جاهزون لكسب التحدي”

بيدروس : “تنتظرنا مباراة صعبة و حاسمة لكننا جاهزون…

2023-08-02 / 11:49
Photo of مدرب ليفربول يتحدث عن “الدوري السعودي” وحقيقة المفاوضات مع مبابي

مدرب ليفربول يتحدث عن “الدوري السعودي” وحقيقة المفاوضات مع…

2023-08-02 / 09:51
Photo of قمة الوداد و الهلال.. حسابات التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية

قمة الوداد و الهلال.. حسابات التأهل لدور ربع نهائي…

2023-08-01 / 22:32
Photo of أسود الأطلس يواجهون ليبيريا الشهر القادم بالملعب الكبير لأكادير

أسود الأطلس يواجهون ليبيريا الشهر القادم بالملعب الكبير لأكادير

2023-08-01 / 20:12
Photo of كلوب يناشد الفيفا بالتدخل لوقف نزوح اللاعبين نحو الدوري السعودي

كلوب يناشد الفيفا بالتدخل لوقف نزوح اللاعبين نحو الدوري…

2023-08-01 / 19:31
Photo of لجنة المعاينة تؤكد استحالة إجراء المقابلات بالجمهور في ملعب العربي الزاولي

لجنة المعاينة تؤكد استحالة إجراء المقابلات بالجمهور في ملعب…

2023-08-01 / 19:20

تعليق واحد

  1. مهزلة تحكيمية على إدارة الاتحاد العربي التدخل فورا وتصحيحها حتى تستمر هذه البطولة وإلا تفقد زخمها ومصداقيتها وتبصم على موتها السريري…!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق