الوداد تقدم اعتراضا رسميا و مرباح: “رقم 5 من الهلال تلقى إنذارين و أكمل اللقاء”

هبة بريس ـ رياضة

قدم فريق الوداد الرياضي اعتراضا تقنيا رسميا للاتحاد العربي لكرة القدم على الحكم العراقي الذي قاد لقاء الأحمر المغربي و الهلال السعودي.

و في هذا الصدد، أوضح إدريس مرباح في تصريحات إعلامية أن الوداد قدم اعتراضا على قرار الحكم بعد أن ظل لاعب من الفريق الخصم في الملعب رغم تلقيه إنذارين اثنين.

و أكد الكاتب الإداري للوداد أن اللاعب رقم 5 من الهلال السعودي و هو علي البليهي قد تلقى بطاقتين صفراوتين و لم يخرجه الحكم من الملعب بل و أكمل اللقاء مما يعتبر خرقا سافرا للقانون في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجان المعنية بالاتحاد العربي لكرة القدم.

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