طالب الفيفا بالتدخل.. مدرب ليفربول يحذر من تأثير السعودية على الكرة الأوروبية

2023-08-02 / 15:50
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هبة بريس _ وكالات

حذر المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، من تأثير السعودية “الضخم” على الكرة الأوروبية بعد إعلان نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم السنغالي ساديو ماني قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال كلوب في معرض جوابه عن سؤال عن النفوذ السعودي، خلال مؤتمر صحفي، قبل يوم من مباراة ودية أمام بايرن ميونيخ في سنغافورة، إنه “ضخم جدا في الوقت الراهن”.

وتابع: أسوأ شيء على ما أعتقد هو أن فترة الانتقالات في المملكة العربية السعودية ستفتح أكثر من ثلاثة أسابيع. إذا كنت على حق، فقد سمعت شيئًا من هذا القبيل، على الأقل في أوروبا هذا غير مفيد.

وفي هذا الإطار، وجه كلوب نداء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يوفا”، بشأن النظر في إغلاق نافذة انتقالات السعودية بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقها في أوروبا، حيث يخشى مدرب النادي الإنجليزي من خسارة بطولات الدوري الأوروبية الكبرى مزيدا من اللاعبين دون التمكن من استبدالهم.

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