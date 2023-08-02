خطة بيدروس أمام كولومبيا .. موعد مع تاريخ جديد

هبة بريس _ رياضة

أكد مدرب المنتخب المغربي النسوي رينالد بيدروس، اليوم الأربعاء بمدينة بيرث الاسترالية، ان النخبة الوطنية على أتم الاستعداد لخوض لقاء من المستوى العالي ضد منتخب كولومبيا، وستبذل كل ما في وسعها على المستوى البدني والذهني لخلق المفاجأة وبالتالي التأهل الى ثمن نهاية كأس العالم.

وأشار بيدروس، خلال ندوة صحفية قبل المباراة “سنحاول وضع اللاعبات الكولومبيات في مأزق على مستوى العديد من الجوانب التي تمكنا من تحديدها”.

وأوضح المدرب الوطني أن اللاعبات المغربيات تتوقعن مباراة صعبة. مشيرا إلى أنه لذلك هن مدعوات لاعتماد لعب جماعي وموحد ومنسجم، بهدف إجهاض الزخم الهجومي للفريق الخصم وإحباط فرديات الكولومبيات.

وأضاف “أمام فريق يتمتع بثقة كاملة وفي رصيده ست نقاط ، سنحاول أن نكون أكثر حسما، خاصة على مستوى الالتحامات الثنائية ، وأيضا أكثر فاعلية في منطقة الخصم وأكثر قوة في اللعب”.

وأكد بيدروس أن التشكيلة كاملة، مبرزا أن الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم “ستكون حاسمة وستتيح لنا اتخاذ قرار نهائي بشأن بعض اللاعبات بسبب الإرهاق”.

وتابع، أنه بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام منتخب ألمانيا ، سرعان ما استعاد المنتخب الوطني الثقة وحاول التركيز على المباريات الأخرى، والهدف هو العودة إلى المنافسة والحلم بالتأهل التاريخي لدور ثمن النهاية.

ولم يفت المدرب الوطني إبراز الظروف الملائمة التي وفرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمنتخب الوطني، مذكرا بالمعسكرات التدريبية التي خاضتها اللاعبات المغربيات والمباريات الودية التي تروم الرفع من مستوى تنافسية التشكيلة الوطنية.

من جهة أخرى، أشار المدرب الوطني إلى أن كرة القدم النسوية المغربية باتت تكتسب إشعاعا أكثر فأكثر، مذكرا بتأهل لبؤات الأطلس للمباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم للسيدات 2022، والمشاركة لأول مرة في نهائيات كأس العالم للفئة ذاتها.

وتواجه لبؤات الأطلس منتخب كولومبيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ،يوم غد الخميس، على أرضية ملعب نيب في مدينة بيرث (الحادية عشرة بتوقيت غرينتش +1).

وتتشكل المجموعة الثامنة أيضا من منتخبات كوريا الجنوبية (0 نقطة) وألمانيا (3 نقاط) اللذان سيتواجهان الخميس أيضا في التوقيت ذاته على أرضية ملعب سونكورب (بريزبين).

وبات المنتخب النسوي المغربي من خلال مشاركته في الدورة التاسعة لكأس العالم للسيدات (20 يوليوز – 20 غشت في أستراليا ونيوزيلندا)، أول فريق عربي يشارك في نهائيات المونديال.

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