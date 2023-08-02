“بكين” تسجل أعلى معدل لتساقط الأمطار منذ 140 سنة

هبة بريس _ وكالات

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن العاصمة الصينية بكين سجلت خلال الأيام القليلة الماضية أعلى معدل لتساقط الأمطار منذ 140 سنة.

وذكرت مصالح الأرصاد الجوية إن المدينة سجلت 744,8 ملم من التساقطات منذ يوم السبت الماضي، وهو أعلى معدل من التساقطات.

وعرفت العاصمة الصينية تساقطات مطرية غزيرة ناجمة عن إعصار دوكسوري منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 11 شخص، وفقدان 27 أخرين، وذلك وفق حصيلة صدرت أمس الثلاثاء.

وألغت المدينة اليوم الأربعاء إنذارا من المستوى الأحمر في مواجهة الفيضانات، حيث انخفض تدفق المياه في الأنهار الرئيسية إلى ما دون علامة الإنذار.

وأعلنت الحكومة الصينية أمس الثلاثاء عن تخصيص 110 مليون يوان (حوالي 15,43 مليون دولار) لدعم جهود الوقاية من الفيضانات وعمليات الإغاثة في أعقاب الظروف المناخية السيئة التي تعرفها بكين ومناطق أخرى بشمال من البلد.

وتعرف الصين ظروف مناخية متطرفة، ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف، وهي ظواهر يقول الخبراء أنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

وأفاد خبراء صينيون بحسب وسائل الاعلام أن الأمطار الغزيرة الحالية قد تسبب فيضانات أكثر خطورة مما كانت عليه في يوليوز 2012 ببكين، عندما لقي 79 شخصا مصرعهم، وتم وإجلاء عشرات الآلاف.

وبحسب مصالح الأرصاد الجوية الصينية، من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بشكل ملحوظ، لكن هذه الفترة قد تكون قصيرة حيث تستعد الصين لإعصار خانون الذي يقترب من الشواطئ الشرقية للبلد.

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