وفاة الرئيس الإيفواري الأسبق هنري كونان بيديي

هبة بريس _ وكالات

توفي الرئيس الإيفواري الأسبق هنري كونان بيديي، أمس الثلاثاء بأبيدجان، عن عمر ناهز 89 عاما، إثر معاناة مع المرض، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيفوارية.

وذكر المصدر ذاته أن كونان بيديي كان رئيسا للجمعية الوطنية لمدة 13 سنة (1980-1993) قبل أن يصبح رئيسا للبلاد في 7 دجنبر 1993، عقب وفاة فيليكس هوفويت-بوانيي، بموجب المادة 11 من الدستور، مشيرا إلى أنه تمت الإطاحة به في 24 دجنبر 1999 إثر انقلاب قاده الجنرال جي.

وكان كونان بيديي قد دعا، بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسية لسنة 2020، عن الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، حزب الرئيس الأول للبلاد، فيليكس هوفويت بوانيي، إلى مقاطعة الاقتراع قبل تنصيب نفسه بعد أيام قليلة رئيسا لمجلس وطني انتقالي.

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