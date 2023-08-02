بيدروس : “تنتظرنا مباراة صعبة و حاسمة لكننا جاهزون لكسب التحدي”

هبة بريس _ رياضة

هبة بريس من أستراليا

أكد رينالد بيدروس مدرب المنتخب النسوي المغربي أن مقابلة كولومبيا ستكون حاسمة و ستقاتل لبؤات الأطلس على نيل بطاقة التأهل للدور القادم.

بيدروس و خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة أكد أن اللقاء سيكون صعبا و قويا و مفتوحا على كل الاحتمالات، خاصة بعد فوز كولومبيا على ألمانيا في اللقاء الماضي.

و قال مدرب اللبؤات بان كل اللاعبات يدركن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن لكسب الترشح، مضيفا بان العزيمة كبيرة لتحقيق آمال الشعب المغربي بتأهل سيكون تاريخيا.

و ختم رينالد بيدروس حديثه بكون اللاعبات المغربيات قدمن مباراة كبيرة أمام كوريا الجنوبية و سيبصمن على نفس التألق بإصرار كبير أمام كولومبيا متصدرة المجموعة.

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