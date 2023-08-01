وزير تركي: “حجم التبادل التجاري بيننا و المغرب عرف زيادة كبيرة”

2023-08-01 / 22:27
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هبة بريس ـ وكالات 

أوضح مسؤول وزراي تركي أن حجم التعاملات التجارية بين بلاده و المملكة المغربية شهد تطورا ملحوظا في السنوات الماضية.

و في هذا الصدد، أكد إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الحكومة التركية، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الرباط في إطار المصالح المتبادلة بين الطرفين.

و أشاد الوزير التركي في تصريحات إعلامية بالروابط التاريخية والثقافية المتجذرة بين تركيا والمملكة المغربية.

و شدد ذات المسؤول الوزاري على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عرف زيادة كبيرة منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر في العام 2004، إذ يتجاوز أربعة مليارات دولار في الوقت الحالي، و تنشط حاليا أكثر من 160 شركة تركية في المغرب.

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