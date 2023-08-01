بوركينا فاسو ومالي تحذران: “أي تدخل عسكري في النيجر هو إعلان حرب علينا”

هبة بريس ـ وكالات

اعتبرت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك الاثنين، أن أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة “إعلان حرب” عليهما.

وتضمن هذا البيان الصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين، “تحذيرا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”، وذلك غداة تلويح قادة بعض دول غرب أفريقيا باستخدام “القوة” في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.

هذا، وحذرت سلطات البلدين أيضا من أن “أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، وإلى تبني تدابير للدفاع عن المشروع دعما للقوات المسلّحة والشعب في النيجر”.

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