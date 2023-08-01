توقيفات في قضية حرق “حافلات للنقل المدرسي”

هبة بريس _ فاس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتاونات من فك لغز حرق أربع حافلات للنقل المدرسي كانت مركونة بجماعة عين عائشة وأتت النيران عن كل هيكلها، حيث تم توقيف الأشخاص المشتبه تورطهم في النازلة.

هذا وبعد التحقيقات والتحريات التي باشرتها العناصر الأمنية أثناء التحقيق ، كشفت أن الحادثة مفتعلة وأن الحريق بفعل فاعل، و أسفرت الأبحاث المرتبطة بها عن إيقاف ثلاثة متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و51 سنة يقطنون بجماعة عين عائشة، وهم “ع.ب” من مواليد 1995 و “ب.ك” من مواليد 2008 و “غ.ع” من مواليد 1972 متزوج و أب لطفل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال “الإجرامية” المنسوبة للمعنيين بالأمر

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