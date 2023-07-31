العسكر يلقي القبض على رئيس الحزب الحاكم و أربعة وزراء بالنيجر

هبة بريس ـ وكالات

أفاد الحزب الرئاسي في النيجر في بيان الإثنين بأنه تم إلقاء القبض على أربعة وزراء ووزير سابق، وعلى رئيس حزب محمد بازوم الرئيس المنتخب الذي أطاح به انقلاب الأربعاء.

وقال الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية في بيان له إنه “بعد احتجاز رئيس الجمهورية” محمد بازوم “يكثف الانقلابيون الاعتقالات التعسّفية”.

واعتُقل صباح الإثنين وزير النفط مهامان ساني محمدو، نجل الرئيس السابق محمدو يوسفو، ووزيرة المناجم أوسيني حديزاتو.

وسبق ذلك إصدار بيان من العسكريين الانقلابيين في النيجر يتهم فيه فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه.

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