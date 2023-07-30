الاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لإتفاقية التوأمة بين طانطان ولاتيانو

2023-07-30 / 21:29
0

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

بحشود من أبناء الجالية المغربية احتفلت بلديتي طانطان ولاتيانو الإيطالية بالذكرى الأولى على إتفاقية التوأمة التي تربط بين المدينتين.

وجرت مراسيم التوقيع السنة الماضية، على إتفاقية توأمة بين مدينتي طانطان ولاتيانو الإيطالية و التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التهيئة الترابية وبناء القدرات الإدارية.

وفتحت هذه الإتفاقية، الموقعة بين بلدية طانطان ومدينة لاتيانو، آفاقا واعدة لتعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين في المجالات الإقتصادية، السياحية، البيئية، الجمعوية، الثقافية والرياضية، اعتبارا للإقلاع النوعي الذي تشهده جهة كلميم واد نون.

و كجزء من فعاليات الاحتفال، استقطب معرض قفطان المغربي حول التبادلات والصداقة بين المدينتين على مدار العقود الماضية، استقطب الكثير من الزوار.

ومن جانبها قالت فاطنة الفداوى رئيسة جمعية النصر في كلمة بالمناسبة أن “هذه الإتفاقية فتحت آفاقا واعدة للتعاون بين المدينتين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والسياحة والطاقات المتجددة”.

وعلى إيقاعات موسيقية مستوحاة من التراث الطربي المغربي، قامت المصممة المغربية ” الفداوى فاطنة ” باستعراض تشكيلة من القفاطين المغربية الأصيلة؛ كانت عبارة عن لوحات فرجوية، حية وممتعة، تجسد فخامة وشرف الزي الوطني التقليدي، باعتباره موروثا راقيا أصيلا ظل، على مر مختلف الفترات والأجيال، يعكس بأشكاله ومكوناته ومضامينه الرمزية حجم العراقة الثقافية والتاريخية والحضارية للمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا…شاب مغربي يجهز على عشيقته ويسلم نفسه للأمن

إيطاليا…شاب مغربي يجهز على عشيقته ويسلم نفسه للأمن

2023-07-30 / 15:09
Photo of إيطاليا.. عاصفة رعدية وتساقطات كثيفة تودي بحياة مهاجرة مغربية     

إيطاليا.. عاصفة رعدية وتساقطات كثيفة تودي بحياة مهاجرة مغربية …

2023-07-25 / 10:00
Photo of لقاء تواصلي يجمع القنصل العام المغربي بميلانُـو والمنتدى الإيطالي المغربي للعلاقات الثنائية

لقاء تواصلي يجمع القنصل العام المغربي بميلانُـو والمنتدى الإيطالي…

2023-07-24 / 21:52
Photo of قنصلية ميلانو..أبواب مفتوحة تخدم شؤون المغاربة المقيمين بمقاطعة لومبارديا

قنصلية ميلانو..أبواب مفتوحة تخدم شؤون المغاربة المقيمين بمقاطعة لومبارديا

2023-07-22 / 20:11
Photo of سناء القصيري …. وساطة ناعمة تكسر في هدوء الحواجز …

سناء القصيري …. وساطة ناعمة تكسر في هدوء الحواجز…

2023-07-20 / 20:00
Photo of أكثر من 46 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية

أكثر من 46 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية

2023-07-20 / 19:13
Photo of سائق شاحنة إيطالي يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا 

سائق شاحنة إيطالي يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا 

2023-07-20 / 14:21
Photo of أزيد من 328 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

أزيد من 328 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي…

2023-07-18 / 15:08
Photo of العثور على غريقين مغربيين بنهر بو في ريفير شمال إيطاليا

العثور على غريقين مغربيين بنهر بو في ريفير شمال…

2023-07-16 / 10:41
Photo of فعاليات مغربية تكرم القنصل المساعد للمملكة المغربية بميلانُـو

فعاليات مغربية تكرم القنصل المساعد للمملكة المغربية بميلانُـو

2023-07-15 / 23:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق