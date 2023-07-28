سلوان .. العثور على ج.ثة خمسيني م.قتولا تستنفر مصالح الدرك الملكي

2023-07-28 / 15:46
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هبة بربس : وجدة

استنفرت قيادة الدرك الملكي بسلوان، عناصرها، إثر جريمة قتل مساء امس الخميس 27 يوليوز الجاري عرفها حي النهضة بجماعة سلوان التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم العثور على جثة شخص خمسيني مقتول طعنا داخل منزله في ظروف غامضة, وقد تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور.

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الجريمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الحيثيات والملابسات والقبض على مرتكب الجريمة البشعة وتقديمه للعدالة .

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