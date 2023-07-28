الخارجية المصرية: اتفاق الصخيرات هو أساس إجراء الانتخابات في ليبيا

هبة بريس

أكدت مصر أن اتفاق الصخيرات، الذي وقعته أطراف الازمة الليبية بالمغرب سنة 2015، هو أساس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا، داعية إلى إجراء هذه الاستحقاقات في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة أن القاهرة “تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت”.

وأبرز البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي -الليبي وذلك في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.

وشدد على أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.

ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها،” واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية اجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديا لتعقيد الموقف، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق” .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0