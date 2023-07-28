سكان البرنوصي يشتكون حالة الطرقات الكارثية وسط صمت المنتخبين

2023-07-28 / 11:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتسبب الحالة المتردية و الكارثية التي أضحت عليها الطرقات بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء في عدد كبير من حوادث السير بشكل شبه يومي وسط صمت مطبق للمسؤولين.

و في الوقت الذي تمت فيه إعادة تزفيت و تحديث عدد من شوارع مدينة الدار البيضاء و طرقاتها، يبدو أن عمالة البرنوصي عين السبع تسير عكس التيار و يتجلى ذلك بشكل واضح من خلال بنيتها الطرقية التحتية التي يمكن وصفها بالكارثية كأقل تقدير.

و رغم أن بعض طرقات المنطقة كالطريق الوطنية المؤدية للرباط و المدار الطرقي بشارع صهيب الرومي قبالة ليديك و غيرها من الطرقات تشهد كثافة مرورية كبيرة على مدار ساعات اليوم، غير أن حالتها المهترئة لم تحرك منتخبي المنطقة و لا مسؤولي المدينة لإصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل ارتفاع شكاوي ساكنة البرنوصي و مستعملي تلك الطرقات على حد سواء.

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