“سيدي علي” تطلق قنينات مياه حصرية تكرم أسود ولبؤات الأطلس

2023-07-28 / 10:48
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هبة بريس - اقتصاد

بعد التألق التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بقطر 2022، وفي سياق المشاركة الأولى للبؤات الأطلس في كأس العالم للسيداتالمقامة في كل من أستراليا ونيوزيلندا، تعلن سيدي علي إطلاق سلسلة جديدة وحصرية من القنينات المائية، كعلامة على الفخر بما تم تحقيقه من إنجازات، وأيضا تقديما لمزيد من الدعم والتشجيع للبؤات وأسود الأطلس.

وتتكون هذه المجموعة من 3 قنينات مائية بسعة 33 سنتيلتر، تُظهرأغلفتها 18 شخصية من لاعبات ولاعبي المنتخب الوطني، حيث أنكل قنينة تحمل صور لثلاثة لاعبات للمنتخب النسوي وثلاث لاعبين لأسود الأطلس.

ويعتبر هذا الإصدار الحصري من القنينات المائية لسيدي علي، والذي يحمل صور لاعبات ولاعبي منتخباتنا الوطنية النسوية والرجالية، يمثل اِعْتِرافًا وامتناناً بالدور الذي تلعبه المنتخبات الوطنية للنهوض بكرة القدم الوطنية.

وترغب سيدي علي، من خلال هذه المبادرة، المساهمة في حملة تشجيع لبؤات الأطلس، وتكريم مهاراتهن، متمنية لهن التوفيق خلال مشاركتهن في بطولة العالم.

وإضافة إلى تشجيعها لرؤية أكثر شمولاً ودمجا للرياضة،ستواصل سيدي علي الوفاء بالتزاماتها كشريك تاريخي لكرة القدم المغربية. كما تدعم سيدي علي الرياضة كرافعة للنهوض بالمساواة بين الجنسين و في إطار تعزيز مقاربة النوع.

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