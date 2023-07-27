A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

تقرير أميركي يتحدث عن مناخ الاستثمار بالمغرب

2023-07-27 / 23:30
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هبة بريس _ ع عياش

أصدرت الخارجية الأميركية الأربعاء تقريرها السنوي عن مناخ الاستثمار في العالم لعام 2023، قدم معلومات وتقييما لأوضاع الاقتصاد والاستثمار في 165 دولة حول العالم.

وتضمن التقرير معطيات عن البلدان المغاربية حيث تحدث عن المغرب أنه يسعى إلى “تحويل نفسه إلى مركز أعمال إقليمي باستغلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي والبنية التحتية المتميزة لتوسيع نفسه كقاعدة تصنيع وتصدير إقليمية للشركات الدولية”.

وأضاف “يشجع المغرب بنشاط وتسهل الاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال السياسات الاقتصادية الإيجابية وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية”

واعتبر لتقرير أن الحكومة المغربية “تنفذ استراتيجيات تهدف إلى زيادة فرص التوظيف وجذب الاستثمار الأجنبي ورفع الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية التي تحقق إيرادات، مع التركيز على الصناعات التي تضيف القيمة مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والفضاء الجوي، والمنسوجات، والأدوية، والاستعانة بالخارج، والصناعة الزراعية”.

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