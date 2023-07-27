الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هذه لائحة الدول الافريقية التي سيمنحها بوتين حبوب اوكرانيا

2023-07-27 / 16:47
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرج، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.

وانطلقت أعمال قمة “روسيا-إفريقيا” الثانية في سان بطرسبرغ، الخميس، والتي من المقرر أن تستمر يومين، والتي وصفها الرئيس الروسي بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا تزداد قوة على الساحة العالمية.

وأكد بوتين، أثناء افتتاحه القمة، أن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35 بالمئة تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

كما أضاف الرئيس الروسي أن التبادل التجاري الزراعي بين روسيا وإفريقيا سجل نمو بنسبة 10 بالمئة إلى 6.5 مليار دولار في العام الماضي.

وفيما يخص اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قال بوتين إن الدول الغربية تحاول عرقلة إمدادات الأغذية والأسمدة من روسيا، مؤكدا تمسك بلاده برفع العقوبات الغربية للعودة للاتفاق.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب .. تقديم عرض حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري

المغرب .. تقديم عرض حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري

2023-07-27 / 20:40
Photo of موجة جديدة لطلبات التصريح بحرق كتب دينية بالسويد

موجة جديدة لطلبات التصريح بحرق كتب دينية بالسويد

2023-07-27 / 19:58
Photo of شواطئ نظيفة 2023 : بوزنيقة تتوج للسنة ال17 على التوالي

شواطئ نظيفة 2023 : بوزنيقة تتوج للسنة ال17 على…

2023-07-27 / 18:53
Photo of الجديدة : قتل إبنه ومُتِّع بالفصل 416 ليُحْكم عليه بسنة سجنا نافذا

الجديدة : قتل إبنه ومُتِّع بالفصل 416 ليُحْكم عليه…

2023-07-27 / 18:44
Photo of عبد النباوي ..المغرب تمكن من إنشاء ترسانة قانونية حديثة

عبد النباوي ..المغرب تمكن من إنشاء ترسانة قانونية حديثة

2023-07-27 / 18:33
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-07-27 / 18:23
Photo of اليونسكو يدعو إلى اتخاذ قرارات بشأن التكنولوجيا في التعليم

اليونسكو يدعو إلى اتخاذ قرارات بشأن التكنولوجيا في التعليم

2023-07-27 / 16:07
Photo of سطات.. شوارع تشتكي حالها وسياسة الترقاع تواصل مسارها

سطات.. شوارع تشتكي حالها وسياسة الترقاع تواصل مسارها

2023-07-27 / 15:52
Photo of البرتغال.. إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء حرائق الغابات

البرتغال.. إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء حرائق الغابات

2023-07-27 / 15:02
Photo of وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي

وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم…

2023-07-27 / 14:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق