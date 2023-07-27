قرار نهائي.. إلغاء حفل المطرب العالمي ترافيس سكوت في مصر

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشركة المنظمة للحفل Live Nation، الأربعاء، إلغاء الحفل الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة أمام الأهرامات في مصر، والذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية.

وصرح مغني الراب، خلال الأيام الماضية، أنه سيكشف عن ألبومه الجديد “يوتيوبيا” في حفله بحدث سيتم عرضه بشكل مباشر أمام الجمهور.

ولكن الشركة قالت في بيانها: “نأسف لإبلاغكم بإلغاء العرض، الذي كان من المقرر إقامته في 28 يوليوز في منطقة أهرامات الجيزة في مصر، لسوء الحظ، على الرغم من الجهود الجبارة، أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامة العرض في الصحراء”.

وأضافت: “نحن نفهم أن هذا مخيب للآمال، وليست هذه النتيجة التي يرغب فيها أي منا”، وتابعت: “سيتم إرجاع قيمة التذاكر، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء، ونقدر تفهمكم للأمر”.

وتابعت: “نحن لا نزال ملتزمين بتقديم عروض استثنائية للجماهير، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للقيام بذلك في المستقبل”.

وكذلك أكدت شركة Ticketsmarche، المسؤولة عن حجز تذاكر الحفل الفني، في بيان، إلغاء الحفل، وقالت: “نأسف لإعلان إلغاء الحفل، نحن نتفهم ونعتذر عن أي خيبة أمل أو إزعاج قد يسببه هذا الأمر”، وأضافت: “نحن نعمل بنشاط على عملية رد قيمة التذاكر”.

يذكر أن الإعلان يأتي بعد نفاد تذاكر حفل المغني الأمريكي على الموقع المخصص لحجز التذاكر، وبلغت أسعارها 4 آلاف جنيه.

وتأتي حالة الجدل في مصر بشأن حفل مغني الراب، بعد اتهام “سكوت” بممارسة “طقوس شيطانية” في حفلاته، بحسب ناشطين.

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