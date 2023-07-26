شقيق نتنياهو يشكك في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي

2023-07-26 / 23:37
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شكك شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلاً إنه يعتقد أنه لم يفهم القضايا المطروحة في الجدل القضائي في إسرائيل، وذلك قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد ساعات.

وقال إيدو نتنياهو، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء، خلال مقابلة إذاعية بثها موقع “ريشيت بيت”، إن كبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين مثل وزير الخارجية أنطوني بلينكين “على الأقل على دراية، وليس بايدن، ولا أعرف ما هي حالته العقلية”.

وأضاف أن “إدارة بايدن تستخدم قضية الإصلاح القضائي كذريعة” لعدم دعوة شقيقه إلى البيت الأبيض.

وبعد ذلك بساعات، سعى نتنياهو إلى التراجع عن تلك التصريحات، قائلاً إنه “لم ينجح في التعبير عن نفسه”.

وأكد “لا أشكك في الوضع العقلي للرئيس بايدن، وهو صديق عظيم لإسرائيل”.

وانتقدت الولايات المتحدة إسرائيل، الإثنين، بعد حصول حكومتها اليمينية المتشددة على إقرار البرلمان بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بعد أشهر من الاحتجاجات.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن “الرئيس بايدن عبر في العلن وفي الجلسات الخاصة عن رأيه بأنه لتحظى التغيرات الكبرى في أي ديمقراطية بالاستمرارية، يجب أن تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق”، موضحا أن “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية جدا ضئيلة”.

ولطالما شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصحة بايدن العقلية واتهمه بالخرف. وتم تداول العديد من الفيديوهات التي وقع فيها الرئيس الأمريكي، الذي بلغ الثمانين من العمر، في زلة لسان أو بدا تائها.

وتصاعد التوتر بين تل أبيب وواشنطن منذ وصول حكومة نتنياهو المتطرفة إلى السلطة في ديسمبر الماضي.

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