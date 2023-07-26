تارودانت : في مشهد حزين ..سيارة تقتل إمرأة قروية تحمل الحطب

2023-07-26 / 22:49
ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت حرب الطرق تحصد العشرات من الضحايا لم يسلم منها حتى سكان العالم القروي ، بعدما لقيت سيدة قروية مصرعها اليوم الاربعاء 26 يوليوز الجاري ، مصرعها على الطريق الوطنية الرابطة بين طاطا وتارودانت على مستوى دوار ايسافن منطقة إغرم بشكل حزين لمن عاين الحادثة .

مصادر محلية عاينت الحادث، كشفت أن الضحية كانت تهم بقطع الطريق بعدما صعدت للجبل وجمعت بعض الحطب ، دون أن تنتبه لسيارة كانت قادمة بسرعة، حيث صدمتها وقتلتها على الفور في مشهد مروع.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان من أجل القيام بالإجراءات القانونية لترتيب المسؤوليات القانونية قبل أن يتم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى.

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