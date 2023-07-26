في عملية أمنية واسعة النطاق.. إيقاف حوالي 50 متطرفا بمدن معربية

هبة بريس - الرباط

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، من اعتقال حوالي 50 متطرفا بعدد من المدن.

وتأتي هذه الاعتقالات، التي همت عددا من مدن المملكة، في إطار عملية منسقة واسعة النطاق.

ومكنت عملية التفتيش التي قامت بها العناصر الأمنية بمنازل الموقوفين، من اكتشاف أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وفؤوس وهراوات ذات استخدام مشبوه، بالإضافة إلى كتب ومخطوطات تحتوي على خطب تحرض على “الجهاد” وتتضمن أيضا وثائق تبين أساليب صنع المتفجرات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0