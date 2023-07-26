الفرقة الوطنية تدخل على خط صفقة “22 مليار” بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على خط صفقة 22 مليار سنتيم المتعلقة بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و في هذا الصدد، نشر الغلوسي تدوينة بصفحته الرسمية أكد فيها بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أحال شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

و اعتبر الغلوسي قرار إحالة الملف على الفرقة الوطنية للتحقيق فيه بمثابة “خطوة إيجابية” و ذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار.

و أضاف الغلوسي بأن هاته الإصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.

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