إدارة المكتبة الوطنية تدعو المكتب النقابي للجلوس على طاولة الحوار

2023-07-26 / 12:12
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هبة بريس - الرباط

أصدرت إدارة المكتبة الوطنية بلاغا للرأي العام توضح من خلاله على أنها تلقت بكثير من الدهشة و الاستغراب دعوة المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 27 يوليو 2023 تحت ذريعة معانات شغيلة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من الأوضاع الكارثية و كذا انتهاك القوانين و الحريات .

وأوضحت الإدارة في ذات البيان أنه و رفعا لكل لبس فإن إدارة المكتبة الوطنية تؤكد عدم توصلها من طرف المكتب النقابي بأي دعوة صريحة لفتح حوار جاد، كما اعتبرت أن إختيار المكتب النقابي منهجية التصعيد الغير المبرر عبر بلاغات نقابية لطالما حملت في طياتها العديد من المغالطات تمس بسمعة المؤسسة و المسؤولين على تسييرها.

و في هذا السياق عبرت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة مرة أخرى عن رغبتها حرصها على التواصل الإيجابي مع كل أطر و موظفي المؤسسة و من خلالها للرأي العام الوطني داعية المكتب النقابي باعتباره شريك إجتماعي أساسي للجلوس على طاولة الحوار الجاد و المثمر .

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