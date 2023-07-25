FILE - Hunter Biden, the son of President Joe Biden, walks from Marine One upon arrival at Fort McNair, June 25, 2023, in Washington. The Republican chairmen of three key House committees are joining forces to probe the Justice Department's handling of charges against Hunter Biden after making sweeping claims about misconduct at the agency. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

بعد الصفقة.. نجل بايدن “سيقر بالذنب” أمام محكمة فيدرالية

2023-07-25 / 22:12
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يمثل هانتر بايدن (53 عاما)، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير لإبرام اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة، حيث من المقرر أن يقر بالذنب في التهرب الضريبي.

وكان هانتر بايدن (53 عاما) أقر في يونيو بأنه ارتكب حين كان مدمنا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.

وقالت وول ستريت جورنال إنه المتوقع على نطاق واسع أن توافق القاضية، ماريلين نوريكا، على صفقة الإقرار بالذنب، لكنها ستطرح الكثير من الأسئلة بشأنها.

وبهذا الملف وغيره من تعاملات تجارية أبرمها هانتر في أوكرانيا والصين، أصبح ابن الرئيس الديمقراطي هدفا للجمهوريين خلال الفترة الماضية.

وفي آخر فصول هذه الملاحقة السياسية، استجوب أعضاء جمهوريون في لجنة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، اثنين من موظفي الضرائب الأميركيين وُصفا بأنّهما مبلّغان عن مخالفات، بعدما أكدا في يونيو أن هانتر استفاد من “معاملة تفضيلية” من قبل القضاء الفيدرالي.

وأثارت الصفقة الأخيرة مع المدعين تساؤلات عن مدى تأثيرها على حظوظ والده في سباق الرئاسة، الذي سيخوضه مجددا، ربما أمام خصمه السابق، الجمهوري دونالد ترامب.

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