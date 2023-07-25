للمرة الثانية.. المغرب يحتضن حفل تتويج الفائزين بجوائز الكاف

هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) أن حفل تتويج الفاعلين في مجال كرة القدم بافريقيا بجوائز “الكاف” للعام 2023 سينظم بالمملكة المغربية يوم 11 دجنبر المقبل.

وذكرت (الكاف) في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل نجاح الحدث الذي تم تنظيمه العام الماضي بالمغرب ، والذي شهد تتويج المهاجم السينغالي ساديو ماني، والمهاجمة النيجيرية أسيسات أوشوالا على التوالي بجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة للعام ، ستتوج الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مرة أخرى الفاعليين في كرة القدم الافريقية خلال حفل مرموق بالمملكة الشريفة.

وأشارت الى أن الجوائز ستخصص لأفضل لاعبي الأندية واللاعبين الدوليين الذين تميزوا خلال الموسم الماضي ، مع تتويج أفضل لاعب إفريقي للعام في فئتي الرجال والسيدات.

وذكرت بأن الفائزين السابقين في فئة الرجال هم يايا توريه (2011 ، 2012 ، 2013 و 2014) ، صامويل إيتو (2003 ، 2004 ، 2005 و 2010) ، ديدييه دروغبا (2006 و 2009) ، محمد صلاح (2017 ، 2018) ، رياض محرز (2016) ، نوانكو كانو (1996 و 1999) ، عابدي بيليه (1992) وجورج ويا (1995).

وفي فئة السيدات ، فبينما هيمنت أوشوالا على الفئة في السنوات الأخيرة بفوزها بنسخ 2014 و 2016 و 2017 و 2019 و 2022 ، لا تزال تواجه منافسة من الفائزات السابقات، وضمنهم الجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا (2018) ، اللواتي لا يزلن يمارسن . وتضم هذه الفئة من بين الفائزات السابقات ، أسطورة سوبر فالكونز ، بيربيتوا نكوتشا (2004 ، 2005 ، 2010 و 2011).

وستكون المنافسة ايضا على العديد من الجوائز الأخرى ، ومنها أفضل لاعب في الأندية للعام ، وأفضل لاعب شاب في العام ، وأفضل فريق وطني للعام ، وجائزة مدرب العام ، ونادي العام ، وهدف العام.

كما ستكون هناك جائزة أفضل لاعبة في الأندية للعام، والتي تم ادراجها العام الماضي بعد الإطلاق الناجح لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات .

يشار الى ان الفترة المعنية بجوائز الكاف 2023 ،تمتد من شتنبر 2022 الى يوينيو 2023 .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0