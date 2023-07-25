FILE PHOTO: A French police officer stands near the Opera Bastille where a suspect in a stabbing attack near the former offices of the magazine Charlie Hebdo was arrested in Paris, France September 25, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

فرنسا.. قت.يلان ومصاب في حادث إطلاق نار

2023-07-25 / 13:45
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هبة بريس - وكالات

قتل شخصان وأصيب آخر، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في إيفرو (شمال غرب فرنسا)، خلال إطلاق نار لاذ مرتكبوه بالفرار.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة أن ركاب سيارة كانت تطارد أخرى أطلقوا أعيرة نارية هذه الأخيرة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

ويرجح حسب المصدر أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين عصابات لتهريب المخدرات، بينما تم الكشف عن عيار يتوافق مع طلقات كلاشينكوف.

وتم اسناد مهمة التحقيق في الملف الى الادارة الإقليمية للشرطة القضائية في روان.

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