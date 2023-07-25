العطش يهدد ساكنة ” بني يدر” بسبب إستنزاف المياه في سقي زراعة “الكيف”

2023-07-25 / 12:39
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يسير الإيحيائي _ هبة بريس

بدأت أصوات ساكنة “بني يدر” تتعالى وتستنكر ما أسمته ” فوضى ضخ المياه” الصالحة للشرب واستغلالها في ري حقول القنب الهندي المترامية على أطراف الجبال المتاخمة لدواري “حيونش” و”حبان” التابعان لقيادة “بني يدر”، إذ باتت هذه المنطقة تحت رحمة أباطرة المخدرات ومحركات الضخ التي تقوم بنقل المياه نحو السهول عبر أنابيب مطاطية مخصصة لهذا الغرض.

وتعرف هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب تطوان نقصا حادا في الماء الشروب خاصة في فصل الصيف حيث تجف مصادر المياه والينابيع ويضاف إليها إستنزاف مبالغ فيه لهذه المادة الحيوية إنطلاقا من السد مما يعرقل سريان المياه نحو ساكنة الدواوير الأخرى إذ تظهر الصورة أعلاه الجفاف الذي تسببه عملية السقي على طول الوادي.

وتشتكي ساكنة المنطقة من غياب المراقبة الصارمة للسلطات المحلية وعناصر الدرك في منطقة “الدلمة” التي أغرقت بعدد كبير من محركات الضخ ذات القوة الجبائية العالية والتي تشتغل طيلة 24 ساعة لتلبية حاجيات هذه الزراعة الممنوعة من مادة الماء الحيوية.

وكانت منطقة “بني يدر” قد إستفاذت في وقت سابق من المخطط الأخضر الذي أنفقت فيه الدولة ميزانية ضخمة قصد إيجاد بدائل مناسبة للساكنة وتعويضها بأشجار الزيتون، غير أن الأمور تطورت شيئا فشيئا وبدأت السلطات المعنية تتغاضى النظر على هذه الزراعة التي تضر ب %97 وتخدم مصالح أشخاص معينين لا تتجاوز نسبتهم %3 رغم مناشدات الساكنة التي لا تطالب سوى بتوفير المياه لها ولزراعتها وماشيتها.

وعلى هامش هذه الشكايات التي صدرت عن ساكنة المنطقة ، قامت “هبة بريس” يوم أمس الإثنين بزيارة إلى “بني يدر” وبعض الدواوير التابعة لها ، حيث وقفت بالملموس على مساحات شاسعة من زراعة القنب الهندي الباسقة والمترامية على الهضاب والسهول ، فيما تعاني الزراعات الأخرى من الجفاف وقلة المياه وبالتالي نقص في المحاصيل السنوية إذا ما قارنناها بزراعة “الكيف”.

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