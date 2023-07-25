إيطاليا.. عاصفة رعدية وتساقطات كثيفة تودي بحياة مهاجرة مغربية     

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

لقيت مهاجرة مغربية مصرعها، وأصيب آخرون بجروح إثر عواصف رعدية ورياح عاتية ضربت شمال إيطاليا، وتسببت بانهيار مبان وأشجار.

وحسب مصادر مطلعة ،الضحية تدعى قيد حياتها “س ح ” تبلغ من العمر 58 سنة ” تقيم ببلدة ليستوني بمقاطعة مونزا بريانزا.

ووفق المصدر ذاته، فإن الهالكة كانت في طريقها إلى مقر عملها ، ألا أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة تسببت في سقوط شجرة عليها عجلت في إزهاق روحها.

وتمت استعادة الكهرباء في المدينة وإزالة الأشجار المنهارة والسيارات المتضررة والأشياء الأخرى، مثل النوافذ المحطمة والأسقف المنهارة. وفور علم رجال السلطة الإيطالية بالواقعة انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساتها بأمر من المدعي العام و تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات.

و علاقة بالموضوع، فقد دخل القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو على الخط وقام بربط الإتصال بعائلة الضحية من أجل تقديم واجب العزاء و المواساة في هذا المصاب ، مؤكدا على وقوف مصالح القنصلية العامة إلى جانبها فيما يخص تسهيل كافة الإجراءات بما في ذلك تلك المتعلقة بترحيل جثمان الفقيدة للدفن بأرض الوطن طبقا لإرادة الأسرة .

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